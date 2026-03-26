山下達郎が『ブラタモリ』のエンディングテーマ担当 「人力飛行機」4月4日から起用
山下達郎の楽曲「人力飛行機」が、NHK『ブラタモリ』のエンディングテーマに起用されることが発表された。
【動画】山下達郎、50周年記念盤『CIRCUS TOWN』ティザー映像
『ブラタモリ』は、NHK総合にて毎週土曜日に放送中。町歩きの達人・タモリがブラブラ歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫り、話題の出来事や町に残されたさまざまな痕跡に出会いながら、町の新たな魅力や歴史、文化などを再発見する。
「人力飛行機」は、2022年に発表された山下の14thアルバム『SOFTLY』の収録曲。山下らしい緻密なコーラスワークと、夢や希望に向かって自らの力で進んでいくという歌詞が印象的な楽曲だ。
4月4日の放送からエンディングテーマとして使用され、人気番組のエンディングに彩を添える。
■『ブラタモリ』番組概要
毎週土曜日 後7：30〜 ＜NHK総合＞
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『ブラタモリ』は、NHK総合にて毎週土曜日に放送中。町歩きの達人・タモリがブラブラ歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫り、話題の出来事や町に残されたさまざまな痕跡に出会いながら、町の新たな魅力や歴史、文化などを再発見する。
「人力飛行機」は、2022年に発表された山下の14thアルバム『SOFTLY』の収録曲。山下らしい緻密なコーラスワークと、夢や希望に向かって自らの力で進んでいくという歌詞が印象的な楽曲だ。
4月4日の放送からエンディングテーマとして使用され、人気番組のエンディングに彩を添える。
■『ブラタモリ』番組概要
毎週土曜日 後7：30〜 ＜NHK総合＞