春は寒暖差が激しい季節です。風邪をひいて症状が長引いてしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。ところで、SNS上では「ただの風邪だと思ったらコロナ陽性」「まさかのコロナ陽性」「インフルBとコロナ同時感染らしい そんなことある？？」などの声が上がっており、引き続きインフルエンザと新型コロナウイルスに注意が必要です。【要注意】「えっ…インフル＆新型コロナかも」これがすぐに受診すべき“5つの症状”で