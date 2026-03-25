PayPayカードは25日、「クレカ乗車もPayPayカードでGo!」キャンペーンを開始した。条件を達成すると、抽選で5000ポイントが進呈される。期間は4月24日まで。 期間中、鉄道やバスなど対象の加盟店で、期間合計500円以上のタッチ決済を行うと、抽選で500人にPayPayポイントが5000ポイント進呈される。タッチ決済は、プラスチックカードとiPhone／スマートフォンによるタッチ決済の両方が対象