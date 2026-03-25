「文科杯」決勝結果…最終7回に4点を挙げ東海大静岡翔洋中に逆転勝ち岡山県で開かれている中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」は25日、倉敷マスカットスタジアムで決勝戦が行われ、桐生大附属中（群馬）が東海大静岡翔洋中（静岡）に5-2で逆転勝利。創部3年目で初優勝の快挙を成し遂げた。雨中の一戦は、決勝戦らしい締まった展開となった。桐生大附属中は2回に1死満