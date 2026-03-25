球団発表ドジャースは24日（日本時間25日）、エナジードリンク「レッドブル」とパートナーシップ契約を締結したと発表した。同ブランドは球団の公式エナジードリンクパートナーとなる。試合中、ドジャース選手には専用クーラーで「Red Bull Energy Drink」と「Red Bull Sugarfree」が提供される。また、スタジアム内の売店でレッドブル製品を楽しむことができ、球場限定の特製レッドブルカクテルが販売される。今後シーズンを