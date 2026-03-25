球団発表

ドジャースは24日（日本時間25日）、エナジードリンク「レッドブル」とパートナーシップ契約を締結したと発表した。同ブランドは球団の公式エナジードリンクパートナーとなる。

試合中、ドジャース選手には専用クーラーで「Red Bull Energy Drink」と「Red Bull Sugarfree」が提供される。また、スタジアム内の売店でレッドブル製品を楽しむことができ、球場限定の特製レッドブルカクテルが販売される。今後シーズンを通して詳細が発表される予定で、球団は「コンテンツ施策や現地体験を通じて、ドジャースとファンに『翼を授ける』取り組みも行われます」とした。

ドジャース副社長兼マーケティング最高責任者のロン・ローゼン氏は「レッドブルとのエキサイティングなパートナーシップに参加できることを大変うれしく思います。ファンの皆様がドジャースタジアムでの体験の一環としてレッドブルの飲料を楽しんでいただけることを確信しており、この関係をスタートさせることを楽しみにしています」とコメントした。（Full-Count編集部）