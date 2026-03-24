news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「大阪の“巨大パイプ”ついに切断地上突き出し…けが人も」についてお伝えします。◇今月、地中から巨大なパイプが突き出す事故が起きた大阪の繁華街・梅田で新たな動きがありました。24日午前10時、地表に残っていたパイプの切断作業がスタートしたのです。今月11日、梅田の路上で下水道工事中に、直径3.5メートルの鋼鉄製のパイプがおよそ13メートル地上に突き出した事故。周辺を