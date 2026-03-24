【モデルプレス＝2026/03/24】歌手でタレントの中川翔子が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の日常を公開し、反響を集めている。【写真】40歳双子出産タレント「表情がたまらない」アンパンマンの乗り物を楽しむ息子の姿◆中川翔子、双子の日常公開中川は「可愛すぎる」「男の子は本能で乗り物がすきみたい」とコメントを添えて、双子のそれそれが乗り物のおもちゃに乗って遊んでいる様子を公開。自宅と思われる屋