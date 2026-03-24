双子出産の中川翔子、双子がアンパンマンの乗り物に乗る姿公開「表情がたまらない」「すくすく成長してる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】歌手でタレントの中川翔子が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の日常を公開し、反響を集めている。
【写真】40歳双子出産タレント「表情がたまらない」アンパンマンの乗り物を楽しむ息子の姿
中川は「可愛すぎる」「男の子は本能で乗り物がすきみたい」とコメントを添えて、双子のそれそれが乗り物のおもちゃに乗って遊んでいる様子を公開。自宅と思われる屋内スペースで、ハンドル付きのおもちゃに乗って笑顔の長男と、丸い目でカメラを見つめる次男の姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「癒される」「男の子の通る道ですね」「すくすく成長してる」「ほっこりする」「表情がたまらない」「見てるだけで幸せ」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「表情がたまらない」アンパンマンの乗り物を楽しむ息子の姿
◆中川翔子、双子の日常公開
中川は「可愛すぎる」「男の子は本能で乗り物がすきみたい」とコメントを添えて、双子のそれそれが乗り物のおもちゃに乗って遊んでいる様子を公開。自宅と思われる屋内スペースで、ハンドル付きのおもちゃに乗って笑顔の長男と、丸い目でカメラを見つめる次男の姿を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「癒される」「男の子の通る道ですね」「すくすく成長してる」「ほっこりする」「表情がたまらない」「見てるだけで幸せ」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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