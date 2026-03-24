新曲が公式コラボに決定、6球場来場と連動施策展開乃木坂46の野球好きメンバーで構成されるユニット「乃木坂野球部」の新曲『パシフィック・リーグに連れてって』が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。野球好きの女の子が「パ・リーグの球場に連れていってほしい」という思いを描いた楽曲で、爽やかなポップチューンに仕上がっている。本楽曲は、2026年4月8日に発売される乃木坂46の41stシングル『最後に階段を駆け