角ゼット人気の信頼感に支えられた750ccクラスのカワサキは、差し迫る水冷化に手を染める前に初の燃料噴射で素性の良さを継承する道を選んだ！ カワサキは1972年にZ1をリリース以来、Z1000系～Z1000MkIIやZ750FXに至るまで、エンジンの高性能ぶりはもちろんハンドリングなど総合性能で多くの支持を得て、10年間を堅調に推移してきた。とはいえライバルも次々に新世代エンジンを投入、レース活動も盛んな流れ