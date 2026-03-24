エンゼルスとのOP戦【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨んだ。しかし、初回から制球が定まらず、いきなり押し出し四球を出した。場内は不穏な空気が漂った。佐々木は先頭のネトに1球もストライクが入らず4球目で死球を与えると、続くトラウトにもボールの入り。初回は5球連続ボールだった。その後、トラウ