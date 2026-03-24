通常のスタジアム開催のレギュラーシーズン試合では過去最高額ドジャースの本拠地開幕戦のチケット価格が記録的な高騰を見せている。米紙の記者が、平均チケット価格が現在392ドル（約6万2000円）に達していることを伝えた。MLBのスタジアムで開催されるレギュラーシーズンの試合としては史上最高額となり、大きな注目を集めている。米紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者が、チケット販売サイト「TickPick（