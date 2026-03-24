2025年3月19日、インターナショナルボートショー開催中のパシフィコ横浜において、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー2025（BOAT OF THE YEAR JAPAN）」の開票および表彰式が行われた。第18回目を迎えた本アワードは、日本国内で販売されるモーターボートおよびPWC（Personal Water Craft）の中から、年間を通じて最も優れたモデルを選出するもの。公平性と独立性を重んじた選考は、マリンジャーナリストをはじめモータースポーツ界で