“髪は顔の額縁”とは言いますが、毎日ヘアスタイリングにどの程度時間をかけていますか？パーマ帰りのベストな状態を再現するために、ドライヤーであれこれするものの、どことなくぺったんこに。そしてなんだかトップのボリュームも心許ない…なんて。そもそもスタイリングの仕方がよくわからなくて、とりあえず乾かしている人も多いのではないでしょうか。そんなスタイリング迷子さんにオススメしたいのが、ディフューザーの活