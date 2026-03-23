大谷は3回に中越えの3点二塁打をマーク【MLB】 ドジャース 13ー5 エンゼルス（日本時間23日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に走者一掃の3点二塁打を放ち、3打数1安打3打点で途中交代した。チームは打線がつながり、3回に1イニング10得点をマークするなど、13-5で大勝した。大谷は初回の第1打席は中飛。3回の第2打席