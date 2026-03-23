大谷は3回に中越えの3点二塁打をマーク

【MLB】 ドジャース 13ー5 エンゼルス（日本時間23日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に走者一掃の3点二塁打を放ち、3打数1安打3打点で途中交代した。チームは打線がつながり、3回に1イニング10得点をマークするなど、13-5で大勝した。

大谷は初回の第1打席は中飛。3回の第2打席は四球を選んだ。さらに、7点リードとなった3回2死満塁の第3打席では中越え3点二塁打となった。打球速度117.1マイル（約188.4キロ）を記録。この回は打者14人の猛攻で10点を奪った。

5回2死一塁は左腕スーターに空振り三振。7回に代打を送られて途中交代。代わって入った2024年のMLBドラフト1巡目（全体13位）有望株ジェームズ・ティブス3世外野手が本塁打を放った。

チームは8回にもモラレスの適時打などで加点。終わってみれば、11安打13得点と打線が繋がった。一方で、6回にはタナー・スコット投手が1死しか取れずに4失点を喫するなど、不安も露呈した。

ドジャースは23日、24日（同24日、25日）にエンゼルスとオープン戦を戦い、いよいよ開幕戦を迎える。大谷は24日に本拠地で行われるエンゼルスとのオープン戦最終戦に先発する予定だ。（Full-Count編集部）