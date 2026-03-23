お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。これまでの恋人との別れについて話した。MCの山崎育三郎（40）が「又吉さん、やさしいからなんでも受け入れてくれそうなイメージがあるんですけど、なんでお別れになっちゃうんですか」と質問した。又吉は「小説を書くとずっとそればっかりになっちゃうんですよ。気が付くと1カ月とかたっていて」。そして「さすがに