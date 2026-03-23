センバツ高校野球で10回188球の完投勝利を挙げた投手に韓国メディアが衝撃を受けている。『OSEN』が「“あまりに日本野球すぎて嫌だ”10回188球の酷使は実話か…日本の高校生が涙の完投勝利、韓国なら大騒ぎだろう」との見出しを打って報じている。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式阪神甲子園球場で行われている第98回選抜高校野球大会では、3月22日に行われた1回戦で大垣日大（岐阜）が近江（滋