つい、黒ばかり選んでしまう……。マンネリを解消したいなら、黒より重くなりすぎず、上品な華やかさのある「紺色」を選ぶのがいいかも。今回は、【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、ミドル世代におすすめの紺色トップスをご紹介します。迷わずおしゃれが完成するレイヤード風デザインや、主役級に映えるボウタイブラウスなどが登場。 トレンド感のある