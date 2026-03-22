尾崎審判規則委員長「これはもう全員の責任」第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第3試合で山梨学院が長崎日大に5-3で勝利した。試合終了から約1時間後、大会本部は公認野球規則適用の誤りがあったことを報告。「規則を正しく適用できず申し訳ありません」とコメントした。7回裏、長崎日大の攻撃中で先頭打者がカウント2-0となると、山梨学院が投手交代を申告した。公認野球規則5.10(i)によると、既に出場して