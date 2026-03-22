声優・中島ヨシキが22日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。【写真】どう演じる？竜胆兄弟を演じる千葉翔也、中島ヨシキ書面を投稿して「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」と報告。その上で「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます。まだまだ未