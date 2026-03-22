初回1死で迎えた第1打席で初球を左翼席へ運ぶ第98回選抜高校野球大会の第4日目となる22日、山梨学院と長崎日大が対戦。プロも注目する“二刀流”の菰田陽生投手が初回に先制アーチを放ち、甲子園を大歓声に包み込んだ。規格外のパワーを見せつけた怪物3年生に対し、SNS上では各球団のプロ野球ファンから熱烈な歓迎の声が次々と上がっている。菰田はこの日、マウンドではなく「2番・一塁」でスタメン出場した。初回1死で迎えた