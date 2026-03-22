初回1死で迎えた第1打席で初球を左翼席へ運ぶ

第98回選抜高校野球大会の第4日目となる22日、山梨学院と長崎日大が対戦。プロも注目する“二刀流”の菰田陽生投手が初回に先制アーチを放ち、甲子園を大歓声に包み込んだ。規格外のパワーを見せつけた怪物3年生に対し、SNS上では各球団のプロ野球ファンから熱烈な歓迎の声が次々と上がっている。

菰田はこの日、マウンドではなく「2番・一塁」でスタメン出場した。初回1死で迎えた第1打席、甘く入った初球を豪快に振り抜いた。高々と舞い上がった打球は、そのまま左翼席上段へと吸い込まれ、プロ顔負けの打撃センスを大舞台で見せつけた。

規格外の一発に対し、「あっこまで飛ぶ？くらい飛んでった」「ちょっと格が違う…大谷さんみたいだ」「1人だけプロやん」と衝撃が広がった。さらに、プロ野球12球団のファンも「菰田くんロッテに欲しいなあ」「1位指名したい」「所沢で待ってる」「横浜に来てください」「ヤクルトで4番打ちませんか？」「高2の段階では大谷より凄くない？」「まじで菰田ドラ1で来ないかな」とラブコールを送っている。（Full-Count編集部）