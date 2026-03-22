2026年3月14日、JR東日本はダイヤ改正を実施した。鉄道のダイヤ改正は毎月のように実施されているが、主に3月と9月は大幅に行われる。そのため、鉄道関係者や旅行・観光産業に従事する人たち、そのほか鉄道ファンの関心を強く集めてきた。【写真を見る】中国系航空会社の値下げが止まらない東京→上海→バンコク「往復3万円」便で見たサービス劣化の現場写真春と秋のダイヤ改正は風物詩のような恒例行事だが、今春のダイヤ改