中日のドラ2・櫻井頼之介がまたもや好投中日のドラフト2位、櫻井頼之介投手は21日、バンテリンドームで行われたロッテとのオープン戦に先発し、5回3安打無失点と好投した。オープン戦4試合で16イニング無失点の好投となった。櫻井は初回を3者凡退の安定した立ち上がり。2回は先頭のポランコに右前打で出塁されるも後続を断った。4回は二塁打で得点圏に走者を置いたが、ソトを空振り三振、寺地を投ゴロで切り抜けた。結局、5