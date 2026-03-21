【漫画】本編を読む雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』は、シリアスとギャグが絶妙に交錯する4コマ漫画。ラストには予想の斜め上を行くオチが待ち受けており、読者にシュールな笑いをもたらしてくれる。17歳のときに家出した娘が、ある日突然帰って来た。「お父さんお母さん久しぶり…」と挨拶する彼女の傍らには、ボーイフレンドらしき男性の姿が。その光景に思わず父