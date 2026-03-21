才能は認めるもエースの条件には投球回数を指摘ドジャースの山本由伸投手に対する米メディアの評価が話題となっている。米ポッドキャスト番組のファウル・テリトリーに出演したスポーツメディアの記者が、メジャーリーグにおけるエースの定義について言及した。山本を候補の一人として挙げつつも、現時点では認定できないと主張し、投球回数を理由に挙げた見解が注目を集めている。山本はメジャー2年目となった昨季、30試合に