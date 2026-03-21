NMB48芳賀礼（19）が、21日までにインスタグラムを更新。写真集オフショットを公開した。2月18日に初の写真集「ぽんっ」を発売した芳賀は「芳賀礼1st写真集『ぽんっ』オフショット第一弾何枚目が好きですか？？」と、ビーチでのビキニショットや、ベッドの上でのランジェリーショット、ウサギのコスプレショットなど、オフショットを大量にアップした。ファンからは「素晴らしいっ」「あざといーー」「オフショットもありがた