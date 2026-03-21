[3.20 ラ・リーガ第29節](ラ・セラミカ)※29:00開始<出場メンバー>[ビジャレアル]先発GK 1 ルイス・ジュニオールDF 6 パウ・ナバロDF 12 レナト・ベイガDF 15 サンティアゴ・モウリーニョDF 24 アルフォンソ・ペドラサMF 14 サンティ・コメサニャMF 18 パプ・ゲイェMF 19 ニコラ・ペペMF 20 アルベルト・モレイロFW 7 ジェラール・モレノFW 9 ジョージズ・ミカウタゼ控えGK 25 アルナウ・テナスDF 3 A. FreemanDF 4 ラファ・