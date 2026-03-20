グレープストーン（東京都中央区）が展開する｢東京ばな奈ワールド」が、東京みやげブランド「東京ばな奈」とイラストレーターのナガノさんが描く人気作品「ちいかわ」との新たなコラボスイーツ「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」を3月27日に販売開始します。【写真】えっ？かわいすぎる！オリジナルステッカー＆トートバッグのデザインもチェック！新商品は、「ちいかわバナナプリンケーキ」に続く、コラボスイー