26年間に記録的な多数のカラバリでマイノリティ感たっぷりの英国ビンテージ調！ カワサキは1992年5月に250単気筒のエストレヤを発表、以来2018年までの記録的なロングランモデルだった。デビュー当初は鞍形シートとセパレートのタンデムシートが装着される超レトロなスタイルだったが、1995年にロングシート（2人乗りを表すWシートとも呼ばれた）装備のRSモデルが加えられ、兄貴分