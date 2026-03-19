東京科学大学病院小児科病棟を訪問ロッテの岡大海外野手と藤原恭大外野手が19日、東京科学大学病院小児科病棟を訪問し、入院中の子どもたちと交流を行った。入院中の男の子は大のロッテファンで、主治医が同大学の副学長である室伏広治氏へ相談したことを契機に、室伏副学長がオフシーズンのトレーニングなどで交流のある岡へ本件について相談し、その後、球団を通じて調整を進め、訪問が実現した。当日は男の子との面会に加