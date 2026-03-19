ドナルド・トランプ大統領が激しく怒っている──。あるいは「逆ギレ」と言うべきか。トランプ大統領は3月17日、自身のSNSに投稿し、対イラン軍事作戦は「我々はイラン軍を壊滅させた」と成功を誇示。さらに「NATO諸国の大半から軍事作戦に関与したくない」との通知が来たと続け、「もはや我々はNATO諸国の支援は必要ないし、望んでもいない──そもそも最初から必要などなかったのだ！同様に、日本、オーストラリア、韓国につ