「日本代表として皆さんと野球ができた経験に心から感謝しています」--ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での激闘を終えた侍ジャパン。1番打者として3本塁打を放つなど活躍したドジャース・大谷翔平（31）は3月16日（現地時間、以下同）、自身のインスタグラムを更新し、大会を振り返った。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】白黒ペアルックでハワイのショッピングセンターを訪れていた大谷翔平と真美子さん。「ちょび