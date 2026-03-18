ドジャース山本由伸投手（27）が17日（日本時間18日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応え、2年連続開幕投手を伝えられた時期を明かした。「スケジュールが事前に…スプリングトレーニングの前もそうですし、どんどん先の（予定を）立てていくので、その中での会話の一つとして“任せた”という感じで」2年連続開幕投手を伝えられたと語った山本。時期についてワールド・ベースボール・クラシック（WB