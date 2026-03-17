株式会社ジェーシービーは、JCBブランドのカード会員を「東京ディズニーランド®」や「東京ディズニーシー®」の完全貸切へと招待するキャンペーン「JCB マジカル クリスマス」を実施中。36年目を迎えた今年は、新しいプロモーション設計を導入している。キャッシュレス市場の拡大に伴いJCB カードの会員数も年々増加傾向にある一方で、「JCB マジカル クリスマス」キャンペーンの直近５年間のエントリー数の年平均成長率