WBC準々決勝のベネズエラ戦で負傷交代した鈴木誠也（31）について、カブスのカウンセル監督は日本時間16日、「誠也のケガを確認して状況を把握するには、月曜日までかかるだろう。医師やトレーナーに診てもらい、何が起こっているのか、状態を見極めるのが最善」と険しい表情を浮かべた。【もっと読む】井端監督チグハグ采配の痛恨鈴木はマイアミで行われた日本時間15日のベネズエラ戦に「3番・中堅」で出場。初回に四球で出