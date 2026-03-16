NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、第24週「カイダン、カク、シマス。」の東京編で使用されているセットのオフショットが公開された。 参考：『ばけばけ』トミー・バストウが全身から漂わせる“老い”「イノチ、スクナイ」にドキリ 投稿では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の東京・大久保の自宅セット内に飾られた絵の写真が紹介された。簾越しに掛けられた家