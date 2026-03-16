深夜1時に球場を去ったドミニカ共和国ナイン■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国と対戦し1-2で敗戦。米国投手陣に本塁打の1点のみに抑えられ、決勝進出を逃した。試合後、ナインは取材に応じずにスピーカーで爆音を響かせ帰路についた。先制をしたのはドミニカ共和国だった。2