9日に神奈川県内の病院で手術を受けた西武は16日、山田陽翔投手が9日に神奈川県内の病院で右肘関節鏡視下クリーニング術を受けたことを発表した。復帰まで4か月を要する見込みで前半戦での復帰が絶望的となった。山田は4年目の昨季、1軍デビューを果たすと、救援としてブレーク。4月27日のオリックス戦（ベルーナドーム）でプロ初ホールド、5月17日のオリックス戦（ベルーナドーム）でプロ初勝利を記録した。その後もセット