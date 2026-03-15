レタスをしなしなにしない保存方法について、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】もうしなしなにならない！これが「レタス」の鮮度を1週間キープする“裏技”です！JA全農は「レタスをしならせてしまった経験はありませんか？」「スーパーで購入後にすぐにやるべき長持ち保存のポイントと、シャキシャキに食べる一工夫を紹介します」と投稿。そ