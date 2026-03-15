この記事のポイント2500Fのスーパーコンデンサを搭載し、ピーク電流2000Aに対応ガソリン8L・ディーゼル6Lの12V車に対応します動作温度は-40〜70℃、防水防塵はIP54です本体サイズは26×11×5cm、重量は約1.1kgですMAXWINが、充電不要のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターター「K-CJS01」の販売を開始しました。車内に長く置いておきたい非常用ツールは、いざという場面で使えるかどうかが大切です。リチウム電池を使わな