充電不要で10年以上使える高安全設計！MAXWIN「バッテリーレスジャンプスター K-CJS01」

この記事のポイント 2500Fのスーパーコンデンサを搭載し、ピーク電流2000Aに対応ガソリン8L・ディーゼル6Lの12V車に対応します動作温度は-40〜70℃、防水防塵はIP54です本体サイズは26×11×5cm、重量は約1.1kgです 2500Fのスーパーコンデンサを搭載し、ピーク電流2000Aに対応ガソリン8L・ディーゼル6Lの12V車に対応します動作温度は-40〜70℃、防水防塵はIP54です本体サイズは26×11×5cm、重量は約1.1kgです

MAXWINが、充電不要のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターター「K-CJS01」の販売を開始しました。

車内に長く置いておきたい非常用ツールは、いざという場面で使えるかどうかが大切です。

リチウム電池を使わない同商品は、放置による劣化を気にしにくく、大型車まで視野に入れた出力性能も備えています。

MAXWIN「バッテリーレスジャンプスター K-CJS01」

販売チャネル：Amazon対応電圧：12V動作温度：-40〜70℃防水防塵：IP54サイズ：26×11×5cm重量：約1.1kg

MAXWINは、ドライブレコーダーやナビ、車載アクセサリーを展開するカー用品ブランドです。

今回の「K-CJS01」は、リチウム電池ではなくスーパーコンデンサを使うバッテリーレス仕様のジャンプスターターです。

長期保管しやすい備えと、バッテリー上がりに対応する始動性能を両立した1台です。

充電不要で備えやすい始動方式

方式：スーパーコンデンサ充電方式：車の残電圧／シガー／USB-C

同商品は、車両に残ったわずかな電力を吸い上げて蓄え、始動に必要な電力として返す仕組みです。

あらかじめ満充電を維持する手間がなく、長く車載しておきたい人には扱いやすい仕様です。

黒い本体に液晶画面とストラップを備えた形状で、緊急時でも手に取りやすいサイズ感にまとまっています。

大型車まで視野に入れた出力性能

ピーク電流：2000Aコンデンサ容量：2500F対応エンジン：ガソリン8L／ディーゼル6L

500Fのコンデンサを5個組み合わせ、合計2500Fの容量を確保しています。

ピーク電流は2000Aに対応し、ランクルやアルファード、輸入車など大排気量の車種も想定したスペックです。

比較画像では、充電不要、10年以上の寿命、-40〜70℃の動作温度が強みとして整理されており、常備用としての安心感が伝わります。

4重保護と極寒対応の安心感

保護機能：逆接／短絡／過電流／過熱動作温度：-40〜70℃

リチウム電池を搭載しないため、発火リスクを抑えたい人に向くジャンプスターターです。

逆接保護、短絡保護、過電流保護、過熱保護の4重安全システムを備え、作業時の不安を減らせます。

極寒地テスト済みのため、スキー場への移動や冬の釣行、災害時の停電環境など、寒さが厳しい場面でも使い道が広がります。

液晶モニターと付属品で迷いにくい操作性

モニター：IPS液晶ケーブル材質：純銅

付属品：ブースターケーブル／USB-Cケーブル／シガー充電ケーブル／収納ケース。

IPS液晶モニターを搭載し、蓄電電圧や進行状況を画面で見どころを整理します。

LEDライトは夜間作業用の点灯に加え、SOS点滅にも対応し、暗い駐車場や非常時で頼れる機能です。

純銅ケーブルや収納ケースが付属するため、車内へまとめて積んでおきやすく、初めて使う人でも準備を整えやすいセットです。

バッテリー上がりは、季節や場所を問わず突然起こるトラブルです。

充電管理の手間を減らしたい人には、長期保管しやすいスーパーキャパシタ方式が選択肢になります。

大型車対応の出力と寒冷地対応をまとめて備えた1台は、普段使いの車にもレジャー用途の車にも置きやすい存在です。

MAXWIN バッテリーレスジャンプスターター K-CJS01の紹介でした。

よくある質問

Q. MAXWIN バッテリーレスジャンプスターター K-CJS01のサイズ・重量は？

サイズは26×11×5cmです。

Q. MAXWIN バッテリーレスジャンプスターター K-CJS01のサイズ・重量は？

重量は約1.1kgです。

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