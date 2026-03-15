SNS上で時折話題になる、動物たちのちょっと不思議で愛らしいフォルム。Xでは、うさぎの「まんまる」すぎる後ろ姿が注目を集めています。飼い主さんに「まんまるボール」と例えられたのはホーランドロップの男の子「かむ」くん。見事なまでの球体となっており、思わず両手で包み込みたくなってしまうフォルムは、背中の模様と相まって、不思議な存在感を放っています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■まん