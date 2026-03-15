思わず包みたくなる球体フォルム　うさぎのまんまる後ろ姿に注目集まる

SNS上で時折話題になる、動物たちのちょっと不思議で愛らしいフォルム。Xでは、うさぎの「まんまる」すぎる後ろ姿が注目を集めています。

飼い主さんに「まんまるボール」と例えられたのはホーランドロップの男の子「かむ」くん。見事なまでの球体となっており、思わず両手で包み込みたくなってしまうフォルムは、背中の模様と相まって、不思議な存在感を放っています。

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■ まんまるフォルムのきっかけは「毛繕い」

飼い主さんに話をうかがったところ、この見事なボール状のフォルムは、かむくんが毛繕いをしながら丸まっていたところを、背後から撮影したものだそうです。普段からよくこの体勢で毛繕いをしているといいます。

飼い主さん自身も、この丸みを見た瞬間「ボールだ！！」と思ったとのこと。「うさぎグッズですごく似たボールが売っているので、いつの間にか購入してた？？ってなりました（笑）」と、当時のほっこりする心境を語ってくれました。

■ 背中の模様が「日本地図」にそっくり？

投稿には「たまごみたい」「お饅頭に見える」といった声のほか、「背中の模様が日本地図に見える」というコメントも寄せられています。

実はこの「日本地図」、かむくんがお家にやってきた頃から飼い主さん夫婦の間でも話題になっていたのだとか。「他の人にもそう見えて嬉しいと思ってしまいました」と、寄せられた反響への喜びを教えてくれました。

まんまるな後ろ姿で多くの人を癒やしたかむくん。これからも飼い主さんの愛情をたっぷりと受けながら、マイペースでのんびりとした日常を見せてくれそうです。

＜記事化協力＞

いのかむきぃせちゃしちゃみぃさん（@lifegodrabbi2）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031501.html