ドミニカ共和国代表相手に3回までに7失点■ドミニカ共和国 ー 韓国（日本時間14日・マイアミ）“番狂わせ”の期待がしぼむほど、ドミニカ共和国代表の強さが試合序盤から際立っている。韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦。3回までに7点を奪われる状況に、ファンは「ドミニカ強すぎるわ」「お手上げ」と嘆いている。大一番の先発を任されたのは38