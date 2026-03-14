米司法省が1月30日（現地時間、以下同）に公開した約300万枚の「エプスタイン文書」を巡って、新たな動きが相次いでいる。 【写真を見る】プライベートジェットの座席で肌を露出する女性、操縦士を務めていた美女パイロット・マルシンコ氏。他、ゾロ牧場にいるエプスタイン元被告の様子なども3月9日、アメリカ・ニューメキシコ州の捜査当局はエプスタイン元被告が所有していた同州「ゾロ牧場」の家宅捜索を開始。同牧場に