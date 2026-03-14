お笑いコンビ「おぎやはぎ」が12日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNKおぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。現在開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について語った。矢作兼が「今、もうWBC一色ですね。あれ、地上波ではやってないじゃない。ネットフリックスでしかやってないけども」と言い「盛り上がってるんですかね？」と語った。小木博明が「ネットフリックスだから盛り上