お笑いコンビ「おぎやはぎ」が12日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。現在開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について語った。

矢作兼が「今、もうWBC一色ですね。あれ、地上波ではやってないじゃない。ネットフリックスでしかやってないけども」と言い「盛り上がってるんですかね？」と語った。

小木博明が「ネットフリックスだから盛り上がってるんじゃないの？聞くでしょ？」と言うと、矢作は「やっぱり俺は、地上波でやってない分、盛り上がってないと思うよ」と主張した。

さらに「好きな人はもちろん見るよ、ネットフリックスで。だけど、こういうものってさ、オリンピックでもワールドカップでもそうだけどさ、いわゆるにわかファンっていうのが一番大事じゃん、盛り上がるには。テレビでやってたら“そうか、やってたら見ようか”っていう人たちがめちゃくちゃいるわけ、何百万人って。その人たちが誰も見ないんだよ、結局」と語った。

小木も「そうだよね、俺も実家に帰ってないから分からない、確かに実家に行くと結構、俺の知らなかったようなニュースとスポーツみたいなの、結構詳しいわけよ。それは地上波でやってる、オリンピックとかもそうだけど。野球、ウチのオヤジ大好きだったから、昔よくナイター見ていた思い出もあるし。知らないのか…って言うとかわいそうだな。見られてないの」と語った。矢作も「見たいけど、ネットフリックスだから見てないとか。やっぱり、盛り上がりに大事なにわかファンが入ってこれないってさ」と持論を語っていた。